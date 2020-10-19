Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen inşaatta bir torba içinde 2 insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki Mehmet- Sevim Ünal çiftine ait arsa üzerinde yapımı devam eden inşaata sabah saatlerinde gelen işçiler, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kayan temel toprağının arasında bir poşet buldu. Poşeti açtıklarında içinde iki insana ait kafatası ile kemikler olduğunu fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inşaat gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra Aydın Müze Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü görevlileri de bölgeye gelip, kafatası ve kemikleri inceledi. Görevliler, kafatası kemiklerinin Antik Çağ’a ait olmadığına karar verdi.

Polis, kemikleri inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderip, soruşturma başlattı.

ARSA SAHİBİ: HABERİM YOK

Arsasını kat karşılığı müteahhide verdiğini belirten Mehmet Ünal, "Olup, bitenlerden bugün haberim oldu. Bu arsayı, 20 yıl önce Belediyeden satın almıştım" dedi.